ÚLTIMA HORA: Periodista anuncia que “en pocos minutos o meses podría suceder algo urgente o tal vez no”

El periodista venezolano Oswaldo Avendaño anunció de manera urgentísima que, “según información de último minuto, en cualquier instante podría ocurrir un suceso descrito como inminente… o tal vez no, dependiendo de cómo evolucione la situación”.

“ÚLTIMA HORA: URGENTE: INMINENTE: CONFIDENCIAL: ¡En tan solo segundos podría suceder lo que todos estamos esperando! Aunque quizá no. ¡TIC TAC! Mis fuentes confidenciales en la ciudad de Washington, Monagas, me confirmaron que lo que muchos esperan que suceda finalmente va a ocurrir, y que aquello que nadie tenía claro si pasaría ya no va a suceder. No puedo dar más detalles para no interferir con el desarrollo de los acontecimientos, pero puedo decir que el águila y la guacamaya ya están encaramadas en la mata de plátano. Mantengan los ojos en el cielo y tengan todo listo, porque en pocos minutos el humo podría empezar a salir de la parrilla del juicio final”, sentenció Avendaño.