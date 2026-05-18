Por primera vez desde que reanudó sus operaciones el pasado marzo, la embajada de Estados Unidos en Caracas aprobó su primera visa oficial a un ciudadano ¿venezolano? El afortunado receptor, Alex Saab, recibió su visa tipo DT-N1D0 esta misma semana para completar su extradición a Miami, donde lo espera una larga condena criminal.

John M. Barrett, embajador de Estados Unidos en Caracas y fanático de la “Pilled Queen Arepa”, ofreció detalles adicionales sobre este histórico momento: “Desde que volvimos a Caracas este siempre ha sido nuestro principal enfoque, garantizar el libre tránsito entre ambos países, turistas americanos conociendo las mejores playas del mundo y empresario corruptos buscados por la DEA conociendo las mejores playas del mundo. Estamos trabajando muy cercanamente junto al gobierno de Delcy para aprobar la mayor cantidad de visas posibles a personas de interés que nos gustaría hicieran un tour a través de nuestro sistema penitenciario, con estadía y comida incluída. De repente, incluso le pueden hacer compañía a Maduro en prisión”, detalló Barrett, mientras le negaba la visa a un joven venezolano que solicitó la visa para ir “de visita” a casa de su tía que se quedó ilegal con visa de turista hace 15 años.