Embajada de EE.UU en Caracas aprueba la primera visa
Por primera vez desde que reanudó sus operaciones el pasado marzo, la embajada de Estados Unidos en Caracas aprobó su primera visa oficial a un ciudadano ¿venezolano? El afortunado receptor, Alex Saab, recibió su visa tipo DT-N1D0 esta misma semana para completar su extradición a Miami, donde lo espera una larga condena criminal.
John M. Barrett, embajador de Estados Unidos en Caracas y fanático de la “Pilled Queen Arepa”, ofreció detalles adicionales sobre este histórico momento: “Desde que volvimos a Caracas este siempre ha sido nuestro principal enfoque, garantizar el libre tránsito entre ambos países, turistas americanos conociendo las mejores playas del mundo y empresario corruptos buscados por la DEA conociendo las mejores playas del mundo. Estamos trabajando muy cercanamente junto al gobierno de Delcy para aprobar la mayor cantidad de visas posibles a personas de interés que nos gustaría hicieran un tour a través de nuestro sistema penitenciario, con estadía y comida incluída. De repente, incluso le pueden hacer compañía a Maduro en prisión”, detalló Barrett, mientras le negaba la visa a un joven venezolano que solicitó la visa para ir “de visita” a casa de su tía que se quedó ilegal con visa de turista hace 15 años.