Gobierno combate crisis de agua enviando dos paquetes de toallitas húmedas a Cumaná

Este miércoles, el Ministerio Para El Poder Popular del Agua en conjunto con la Gobernación de Sucre y un chamo en la cola de Farmatodo, dotó a la comunidad de Cumaná con dos paquetes de toallitas húmedas, para que los ciudadanos se mantengan frescos y con olor a pesar de la crisis hídrica de la ciudad.

Jhoanna Carrillo, gobernadora del estado Sucre y entusiasta del skincare, aseguró que esta es la medida correcta para atender la situación de la ciudad: “Acá les hago entrega de dos paquetes de toallitas de bebé sin alcohol, de las más dignas para el pueblo cumanés. La instrucción es una toallita por familia, estoy segura que bien administrada pueden lavarse cada uno cara, sobacos y todo lo que el pH les permita. Mi recomendación es que empiecen por la zona T para aprovechar la humedad y luego vayan a las areas más críticas. Capaz la última persona le toque la peor parte pero es un sacrificio que todos los cumaneses tenemos que hacer para mantenernos aseados”, concluyó Carrillo mientras se limpiaba unas migas de Mini Piruetas de su camisa.