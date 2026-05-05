Jorge Rodríguez le pide a los venezolanos que superen que los hicieron vivir en Perú

El presidente de la Asamblea Nacional y nepobaby de la Presidenta encargada, Jorge Rodríguez, le envió un controvertido mensaje a los venezolanos en el exterior: “supéralo, perdónanos y vente”, que terminó generando una fuerte polémica en la comunidad de migrantes, pues verse obligados a vivir en Perú no es cualquier cosa.

Durante su discurso, Rodríguez se cambió los lentes de pasta siete veces antes de afirmar: “Todos los venezolanos en el extranjero que tengan resentimiento en su corazón por haberlos hecho emigrar, porque bloqueamos Pornhub, Xvideos y Chavisricas, por hacerlos comer carne mechada de plátano, por los apagones de 12 horas o semanas enteras, por hacerlos bañarse con tapara, por hacerlos bajar la poceta con tobo, por los médicos integrales comunitarios que amputaron pacientes con gripe, por toda la represión y los presos políticos, por financiar la carrera de Aran One, por hacer que la Vinotinto pierda y les succione la alegría con cada partido, por desaparecer todo el dinero del país en nuestras cuentas de Andorra y Qatar… De corazón, ya supérenlo, o sea, no es para tanto. Es más, empiezo yo, miren, ya lo superé”, explicó Rodríguez, mientras celebraba los mangos que le lanzaban a la tarima como muestra de amor.