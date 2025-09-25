Temblor en el Zulia ocasiona otras 30 bajas de milicianos en Delta Amacuro

La tarde de ayer se registró un fuerte temblor de magnitud 6,3 con epicentro en Mene Grande, estado Zulia, dejando a su paso decenas de vajillas destruídas, botellas de ron rotas y miles de maracuchos corriendo por primera vez en años. Sin embargo, la Milicia Bolivariana sufrió el golpe más grande, con 30 bajas por sereno en Delta Amacuro.

El señor Hilario Gómez Gómez, Comandante en Jefe de la División Cuida Plazas de la Milicia Bolivariana y único sobreviviente del temblor, explicó que “todo forma parte de los saboteos tectónicos por parte del imperialismo estadounidense” y además acotó: “Esa vaina es el HAARP, chico, ¿tú no ves las noticias en VenApp o qué? Los gringos ya están aquí metidos, por eso están manipulando las placas tetonas (sic) para independizar el Zulia, ocasionar desastres naturales y generar yeyos con tecnología hipersónica a la temida Milicia Bolivariana. Porque así es como pelean ellos, sucio, con trampas. Perdimos 30 gloriosos soldados en esta batalla contra el sereno artificial manipulado por el HAARP, pero te lo juro por mi madre que esta guerra la vamos a ganar. Es más, el señor Donaltrón (sic), lo invito formalmente a resolver este conflicto de septuagenario a septuagenario, con una batalla de artes marciales. Lo espero aquí mismo en Tucupita si es tan valiente”, concluyó Gómez, mientras sufría una subida de tensión por gritar.