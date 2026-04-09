Delcy anuncia el gran potazo nacional por las pensiones

Delcy Rodríguez, presidenta de la secretaría para Venezuela de Donald Trump, ofreció fuertes anuncios esta mañana asegurando que el pobre es pobre porque quiere y que subirá las pensiones con lo que recolecte en el Gran Potazo Nacional que tendrá lugar en todos los semáforos del país.

Instó a la población a donar potes, dinero y semáforos para el potazo, y destacó que ahora queda de parte del pueblo darle dinero a los jubilados, ya que los impuestos y el dinero del petróleo estarán destinados a pagar la deuda en V-Bucks que dejó Nicolás Maduro a la nación, la cual asciende a más de 500 quintillón de dólares.

También presentó un plan de pagos para ese eventual aumento que consistirá en dar un dólar en bolívares a cada pensionado todos los meses hasta que completen los 500 dólares que tanto desean o en su defecto “se terminen de morir”.

“Jubilados, jubiladas y gente joven como yo, estamos trabajando duro en el autocontrol para dejar de robar, sin embargo, es un proceso que tomará varias décadas y por lo pronto no nos podemos permitir un aumento salarial sin su ayuda, así que organicé un potazo que es como un Go Fund Me presencial para que paguen ustedes su vaina. Si les gusta fue idea mía pero sino entonces fue algo que me dejó Maduro escrito. Muchas gracias por su atención y jódanse, malditos” aseguró Delcy antes de ir a sus clases de inglés online.