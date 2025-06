"Me encanta el sushi”, asegura joven antes de pedir roll de tajadas rebozado con ketchup y papitas

El paladar más refinado de todo Cumaná tiene dueño, y pertenece a Adalberto Oropeza Peralta, quien se considera a sí mismo como todo un fanático –y experto– de la tradicional gastronomía japonesa –con toques monaguenses– famosa por exquisitos platillos como el sushi de tajadas y patacón, el ramen de mondongo y las gyozas de carne mechada y caraota.

Durante una reciente entrevista con el prestigioso show gastronómico La Alquimia del Chef en Tves, Oropeza confesó su amor eterno por la comida nipona: “A mí me encanta el sushi, así bien tradicional japonés con su arrocito de pollo, relleno de pargo y recubierto con dos kilos de tajadas con ketchup, mayonesa y salsa tártara, al estilo Osaka, mejor dicho. Además yo pido que le pongan unas papitas fritas a un lado pero eso ya es para darle el toque personal. Otro platillo típico que me encanta, y lo probé por primera vez cuando estuve por Okinawa, fueron las Okonomiyaki de reina pepiada, que me parecieron una exquisitez combinadas con la tradicional bebida japonesa Kokyu, que es como el Sake pero más fuerte”, explicó Oropeza, quien tiene el pasaporte vencido hace 15 años, nunca ha pisado Japón y todo su conocimiento gastronómico se basa en comer todos los findes de semana en “El Fogón de Naruto”, en Cumaná.