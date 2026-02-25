Jorge Arreaza recomienda a ciudadanos negarse respetuosamente cuando policías intenten extorsionarlos

El diputado Jorge Arreaza sorprendió a los oyentes de Venezuela y Maracaibo al recomendar rechazar con educación y buenos modales cualquier intento de extorsión en las alcabalas. El anuncio ocurrió justo después de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley Orgánica para la Regulación de la Cantidad de Salsa de Ajo en las Empanadas.

“Si un funcionario de la PNB, Sebin o colectivo lo detiene y le exige una colaboración pal’ fresco porque le falta un papel que él mismo acaba de inventar, usted no tiene por qué alterarse. Simplemente le baja el vidrio, sonría y dígale: ‘Amigo funcionario público, rechazo cordialmente su extorsión, pero le deseo un bendecido día’. Van a ver cómo el policía igual va a quitarles los veinte dolares que traían en la cartera, pero ustedes se van a ir a sus casas con la satisfacción moral de que fueron matraqueados conociendo perfectamente lo que dice la Constitución, y eso es lo que de verdad importa”, concluyó el diputado, justo antes de tener que darle cincuenta dólares en efectivo a su propio escolta para que lo dejara sacar su camioneta del estacionamiento.