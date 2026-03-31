Embajada americana reanuda los servicios de negación de visas en Caracas

El cielo de Valle Arriba vuelve a lucir una bandera inspirada en el traje del Capitán América luego de que Tommy Pigott, portavoz de La Casa Blanca, anunciara que la embajada americana en Caracas reanudó sus servicios de negación de visas a los venezolanos.

La embajadora Laura Dogu aseguró que ya terminaron las renovaciones y trajeron a todo el personal necesario para esta ardua labor: “Luego de varias semanas de frisar, pintar y reactivar el McDonalds de nuestras oficinas en Caracas por fin vuelve lo que todos esperaban: las negaciones de visa express. Ya no tendrán que gastar miles de dólares viajando a otro país para decepcionarse, ya pueden pagar la tasa de la cita e ir a su propia capital a cagarnos la cara diciendo que solo quieren conocer a Mickey. Nuestros agentes super eficientes negarán las visas en tiempo récord, a menos que sean un exministro chavista que quiera lavar plata en Florida, porque en ese caso están aprobadísimas las visas para ustedes y toda su familia, ¡God Bless Baruta!”, concluyó la embajadora antes de guardar su teléfono rápidamente porque se le acercó un venezolano.