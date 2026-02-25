Apartamento en Buenos Aires rompe récord Guinness de hospedar más venezolanos

Luego de conseguir los récords de más personas amuñuñadas en la parte de atrás de una camionetica y el de la mayor cantidad de gorgojos consumidos en un desayuno, el país se encuentra de fiesta nuevamente tras conocer la noticia de que un apartamento en Buenos Aires logró hacerse con el récord Guinness de hospedar a más venezolanos.



El monoambiente, ubicado en Villa Urquiza y que sirve de vivienda para 67 connacionales de diversas partes de Venezuela y Maracaibo, logró esta impresionante hazaña gracias a que los dueños se encargaron de remover la alfombra y todos los muebles para aprovechar los 10 m² de la mejor forma posible. Nuestro pasante le escribió por WhatsApp a Alberto Chacón, uno de los residentes del condominio, quien logró robar el wifi de la panadería de la esquina para dar sus declaraciones: “Es un orgullo para mí poder darle esta alegría a mi país en estos momentos tan complicados. Logramos ganarle a ese apartamento en Madrid que hospedó a 50 paisanos divididos en 10 sofás cama, igualmente mis felicitaciones para ellos. Solo espero que esta hazaña sirva para afianzar aún más la hermandad y besos de tres entre argentinos y venezolanos”, concluyó Chacón mientras buscaba el pedazo de pan que escondió debajo de una baldosa para que nadie se lo comiera.