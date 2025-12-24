Videollamada de navidad se cae justo cuando el primo que está en Miami iba a mostrar la camioneta nueva

Un trágico incidente ocurrió esta mañana en el hogar de la familia Albornoz, en la ciudad de Barinas, cuando la videollamada familiar repentinamente se cayó “por accidente” justo cuando el primo en Miami comenzaba un tour completo de su nueva 4Runner 2027, que sacó gracias a un crédito de 20 años con 75% de intereses.

El “fallo” en el internet dejó a siete familiares aliviados, ocho sonrisas en la cara y al menos un “gracias a Dios” en el aire, según nos comentó la joven Sabrina Albornoz: “Ay sí, todos se alegraron cuando se dieron cuenta de que se ‘desconectó’ la llamada. Es que de verdad, ¿a quién le importa esa camioneta? Igual se la va a quitar el banco como le quitó las últimas cuatro que se compró desde que llegó. Más bien debería darle pena, sabiendo que no ha mandado pero ni $20 desde que está allá dizque porque tiene muchos gastos, el manganzón ese, que no paga ni renta porque vive en el garaje de otro tío. Honestamente, fui yo la que lo sacó de golpe de la llamada y ya. Igual nadie se dio cuenta de que fue a propósito porque todos mis tíos de vaina saben usar esos teléfonos para ver noticias de Trump, descargar virus en pleno 2025 y ver mujeres desnudas”.