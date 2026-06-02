Operadores de 0800 Extorsión empiezan a cobrar vacuna a los que llamen

La líder capitalista anti-capitalista pro Trump anti-imperialista, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una línea telefónica de atención a víctimas de extorsión, la cual ya reportó que al menos 90% de los teleoperadores han cobrado una vacuna por atender a los extorsionados.

Yackson Irvin, teleoperador de 0800 Extorsión, anunció con orgullo el aumento de sus ingresos: “Mano, pa’ hablarte claro de bien y todo que este beta sí cuadra, menor, porque los carajitos laman nerviosos por el psicoterror que le meten los pacos y ya es más fácil el trabajo pa’ uno, ¿sí me entiendes? Les pedimos ahí una colaboración tipo rela y borralo, le echamos la paja a los federicos. En lo que va de semana ya me hice mis 300 luquitas a punta de puro chamito con el RCV vencido, sendos bobos, mano. Es que hay que ser vivo o sino te viven, como decía mi abuelo ‘este país lo que necesita es senda lacra’ y aquí estoy yo, yayayayajuuuu” concluyó Yackson antes de cobrar por recibir una denuncia por extorsión contra él mismo.