Director de Backrooms revela que se inspiró en un centro comercial caraqueño

El director, youtuber y única persona que disfruta los escape rooms, Kane Parsons, reveló esta semana que su mayor inspiración a la hora de desarrollar la película Backrooms fue el centro comercial caraqueño Concresa por sus pasillos abandonados, aterradora vibra y degenerados viviendo ocultos en cada baño.

La información fue dada a conocer por el mismo Parsons durante una entrevista realizada por el reputado programa de entretenimiento y sancochos, Portada’s: “Ciertamente mi mayor inspiración para esta película ha sido ver fotos de centros comerciales en Caracas como los pasillos del Concresa, porque esa vibra misteriosa, solitaria, de pelazón de bola y que no sabes si te va a salir un monstruo, un fantasma o un PNB a matraquear de la nada es algo que no se puede inventar, por eso yo sólo lo intento replicar. Hay una sensación profundamente oscura al ver estos lugares que en algún momento estuvieron llenos de vida y hoy sólo existen, casi inhabitados, descuidados y con uno que otro encuentro de cruising que es verdaderamente aterrador, y esa es la vibra que quería transmitir” detalló Parsons quien actualmente se prepara para dirigir la secuela Backrooms: Backshots.