Abuela le mete treinta pasas a la hallaca de nieto que no la llama nunca

Doña Carolina del Valle puede parecer una tierna abuelita margariteña que jamás guardaría rencor, sin embargo, la falta de cariño y llamadas por parte de su nieto Gonzalo Tabares ha cavado poco a poco un Gran Cañón de resentimiento que desbocó en un acto de violencia sin parangón: le sirvió una hallaca rellena con 30 hallacas, un nudo muy ajustado en el pabilo y nada de guiso.

Tras analizar los hechos la Policía Navideña del Bollo (PNB), determinó que se trataba de un acto de violencia intrafamiliar, puesto que a nadie le gustan tanto las pasas, por lo que Doña Carolina fue detenida en una operación “Tun Tun, ¿Quién Es?”. Sin embargo, Tabares también fue detenido y despojado de su título de nieto por acusaciones de negligencia, y será presentado ante tribunales para que justifique por qué no tiene tiempo de llamar a su abuela pero sí de ver todos los episodios de Mi Prima Ciela en un solo domingo.

Doña Carolina se declaró culpable, en un video difundido por ella misma en historias de Whatsapp anuncia: “Sí, lo hice y no me arrepiento, intenté darle una hallaca de pura pasa al mal agradecido de mi nieto, ¿y qué? Nunca me llamaba, se robaba mis pastillas para dormir y me felicitaba en mis cumpleaños por SMS. Ese desgraciado ni siquiera merecía esa hallaca, le hubiera dado mil tortas negras y ensalada de gallina con ketchup si hubiera tenido la oportunidad, ¡Dios no te bendiga, pánfilo!” concluyó antes de ser llevada a una prisión de máxima seguridad en Arkham City.