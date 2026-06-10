Rechazan oferta de Florentino Pérez para comprar a Ohtani

En lo que se puede considerar un completo acto de innovación, el presidente y comandante eterno del Real Madrid, Florentino Pérez, emitió este miércoles un comunicado oficial para anunciar que Los Ángeles Dodgers rechazaron formalmente su oferta para incorporar al pelotero japonés Shohei Ohtani a la disciplina blanca.



A través de las redes sociales del club, Florentino, empresario y enemigo del diablo, manifestó: “¡Y olé tus cojones! Me han dicho que este chinorras de Ohtani es un fenómeno, y dije ‘¿por qué no?’ Os he prometido un fichaje de 150 millones de euros, y es lo que haré. Ofrecí 150 millones al Atleti por Julián y me han pedido que pague la cláusula de rescisión, entonces ofrecí 150 millones a los Dodgers por el chinito y me han pedido que me vaya a tomar por culo. Os aseguro que lo estoy intentando, pero cada vez es más difícil sorprender al mundo con un fichaje que os deje a todos satisfechos. Creo que tocaremos la puerta en San Antonio Spurs a ver si nos aceptan ese precio por Wembanyama. Necesitamos un central”, concluyó el pie de foto publicado por Florentino en Instagram, seguido por error de la frase: “Buscar tías guarras y cachondas en Madrid”.