Artistas de todo el mundo compiten para ver quien saca la peor canción del Mundial

La fiebre mundialista oficialmente superó el número de casos de fiebre amarilla en Guárico, por lo que cientos de artistas de todo el mundo como Daddy Yankee, Carlos Vives y Wendy Sulca ya empezaron a competir por escribir, cantar y estrenar la peor canción de todo el torneo.

Conversamos con el experto mundialista y el mundo del entretenimiento, Edu “El Gordi” Chacón, quien opinó: “En años anteriores elegir la peor canción del mundial era muy fácil, el tema de Qatar lo mandaron a hacer por Fiverr, el de Rusia fue directamente responsable de la guerra en Ucrania y en Brasil la situación fue tan trágica que explotaron a Pitbull hasta que pegó una. En cambio, hoy podemos presenciar una competencia mucho más reñida, Danny Ocean está participando en un featuring con ChatGPT. Sin embargo, no podemos olvidar actos de terrorismo auditivo como ‘Three Nations’ de 21 Savage, Nathael Cano y French Montana, una combinación artística que nos demuestra que la inclusión forzada fue un error. Ni mucho menos podemos dejar atrás la tragedia musical que es ‘Lighter’ de Jelly Roll con Carín León, cuyo mejor momento es cuando se acaba”, concluyó Chacón, mientras firmaba un contrato como comentarista de Televen para criticar los outfits de todos los jugadores antes de cada partido.