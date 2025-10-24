Abuela que se abrió un Instagram para hablar con su familia termina haciendo publicidad para casino online

El depósito de un “que Dios le pague” por parte del IVSS fue la gota que rebasó el cántaro para la señora Nelly Zambrano (74), quien comenzó a usar su perfil de Instagram con 8 seguidores –donde sólo comentaba las fotos a sus nietos– para empezar a facturar haciéndole publicidad a TuCasinoPonzi365.com en sus historias.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a pie hasta Cabudare, donde tomó las declaraciones de la señora Zambrano dentro de su hogar en la urbanización Roca Terra de las Piedras de las Rocas: “Mira, mi amor, esos nietos míos son unos malagradecidos, puro subiendo historias rumbeando, fumando marihuanita y metiéndose el vanish ese rosado que está de moda. Ah, pero nada que me responden los comentarios que les escribo con tanto amor, ¿verdad? No, señor, me cansé. Apenas vi que me escribió la gente esta de las apuestas yo dije ‘llegó mi momento de facturar’. ¿Tú sabes lo caro que está el losartan hoy en día? De paso este mes en la pensión nos depositaron una estampita de José Gregorio y quedamos debiendo. Ahora por lo menos por cada historia que subo me mandan 40 bolos, que no es mucho, pero es más de lo que gana un profesor universitario en todo el año, más las comisiones que me dan por todos los referidos que pierdan rial. Con eso por lo menos completo para comprarme los tintes cobrizos del pelo”, concluyó Zambrano, mientras convencía a nuestro pasante subpagado de apostarle al Magallanes y al Deportivo Táchira para que perdiera la plata y agarrar la comisión.