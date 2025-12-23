Jefe desgraciado vuelve a regalar merch de la oficina en el Amigo Secreto

Estas navidades Marcelo Lobo, el dueño, CEO, CFO y BCRRO de Soluciones Marketing Creative Solutions & Digital & Art, felicitó el arduo trabajo de sus empleados organizando un Amigo Secreto –costeado por ellos mismos– en la oficina, donde muy filantrópicamente decidió participar también, regalando merch de la empresa a un desafortunado empleado.

Marcelo, quien se describe a sí mismo como “El Lobo de Acarigua”, explicó: “Este tipo de eventos es excelente para subir la moral del equipo, sobre todo para el que recibe la merch, porque tendrá la oportunidad de sentirse identificado con nuestra misión corporativa y la familia SMCS&D&A cada vez que vea el lapicero que le regalé. Además, tiene un ROI bastante alto ya que los otros regalos igual los pagan ellos, aunque realmente lo pago yo porque les pago los sueldos, entonces deberían darme las gracias, pero como son unos malagradecidos, no lo hacen. Al final del día, estos son los sacrificios que uno como magnate de los negocios tiene que hacer para surgir, manteniendo siempre la mentalidad de lince, con la mente en el juego, como diría el gran negociador Troy Bolton”, concluyó Lobo, cuyo verdadero apellido es Pérez.