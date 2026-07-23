La dictadora (E) de la República Washingtonia de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un hermoso acto de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrible terremoto que azotó al país al entregar una hermosa quinta de 67 habitaciones, 3 cocinas y 5 jacuzzis a una de las personas más afectadas, su hermano Jorge Rodríguez.

En un humilde acto desde la sala de cine de la vivienda, Delcy en conjunto con el damnificado, aseguró ante las cámaras de su Vergatario 23 pro max: “Estamos en esta casa construida por el gobierno en tiempo récord para ayudar a nuestro hermoso pueblo afectado por el brutal terremoto que seguro es culpa de María Corina. El día de hoy se la entregamos a este pobre ciudadano, mi hermano Jorge, que se le rompieron tres baldosas del baño de su otra quinta y prácticamente quedó inhabitable, pero esta es solo la primera de muchas más quintas que le daremos a Jorge, y capaz también haremos unos apartamentos de cartón en charallave para reubicar pescadores de la Guaira en los Valles del Tuy, el mejor sitio para pescar en todo el país” concluyó Delcy antes de sorprender al damnificado con un Ferrari Spider para que pueda ir a su trabajo y recuperar el país.