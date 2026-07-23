Giancarlo DiCaccio, autodenominado CEO de su emprendimiento de cuentas piratas de Netflix, redactó un emotivo post en su perfil de LinkedIn combinando poéticamente la cruda realidad de haberle montado cachos a su mujer con una prima de Carora, con la templanza y firmeza de un verdadero jefe, describiendo las 7 lecciones que aprendió de la situación.

Tras pasar más de dos semanas frente a su Canaima pidiéndole ayuda a ChatGPT, DiCaccio publicó en su perfil de LinkedIn con dos seguidores el siguiente texto:

“Hoy quiero compartir algo que nunca imaginé escribir. Hace dos semanas le fui infiel a mi esposa. No busco general lástima, sólo asumir las consecuencias del que, hasta ahora, ha sido el proceso más difícil de mi vida, después de fundar mi multinacional de cuentas piratas de Spotify. Cuando acabé, aquella apasionada noche en Carora, también acabé con mi orgullo, acabé con el respeto de mis pares y, sobre todo, acabé con el hombre perdido que era. Y también acabé sobre la espalda de una damisela que no brindaba alto valor a mi vida, mi prima.

Como un fénix, renací de entre las cenizas de las velas olor sábila del hotel Aladdin, y aprendí lecciones que aplico todos los días, tanto en mi vida personal como en mi liderazgo:

Los problemas que ignoras no desaparecen. Solo encuentran otros números para amenazarte con decirle todo a tu mujer La confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Lo mismo ocurre con la eyaculación precoz Las conversaciones incómodas siempre son más baratas que criar un hijo escondido en el estado Lara La validación externa nunca llena vacíos internos. A menos que practiquen el pegging. La disciplina importa más que las emociones del momento. En los negocios y cuando tienes el machete parado. Pedir perdón es fácil. Dejar de escribirle a tu amante en la madrugada es lo verdaderamente difícil. El liderazgo empieza cuando dejas de culpar a las circunstancias y asumes total responsabilidad por tus decisiones pagando la pastilla del día después.

¿Qué lección te enseñó el error más duro de tu vida?”