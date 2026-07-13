HERMOSO: Una nevera se reencuentra con Guardia Nacional que la sacó de los escombros

Las redes sociales enloquecieron luego de que se publicara un emotivo video donde el sargento de la Guardia Nacional, Kleyber Kleyberson Yoandryson Pérez, se reecontraba con una nevera dos puertas marca Samsung que rescató el día anterior de los escombros de La Guaira.

Tras ver su nueva adquisición ya limpia y funcionando, Yoandrison la abrazó con los ojos llenos de lágrimas y juró nunca dejar desamparado un electrodoméstico, billete de cien dólares o refresco de dos litros que necesite ayuda.

Por su parte, la nevera sorprendió al funcionario con medio limón seco, una caja de bicarbonato de sodio y un tupper con masa de arepas que guardaba en su interior.

Juntos el funcionario y la nevera disfrutaron de una hermosa tarde de reencuentro, pero en la noche de ese mismo día el funcionario se vió obligado a darla como parte de pago de la pensión alimenticia de una de sus tres exesposas.