Bajan cartel de Gorrín y se rompe la maldición del Centro San Ignacio

Lo que alguna vez fue uno de los centros comerciales más importantes del país, el Centro San Ignacio, llevaba años sufriendo por la maldición enchufada del famoso cartel de Gorrín. Esa valla portaba una mala racha legendaria que dejó al “coso de la calle Élice” en la ruina con más santas marías cerradas que en el Caracazo. Pero con su reciente desmontaje, expertos dicen que se ha acabado la maldición, y ahora se espera que el centro comercial vuelva a levantar cabeza y a moverse económicamente.

Carlos Gabriel Pérez, doctor en maldiciones de centros comerciales y santero en sus tiempos libres, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “Ese cartel de Gorrín es lo que tenía al San Ignacio jodido; en lo que lo bajaron, el ánimo de la gente cambió, las cientos de almas de las personas que vagaban sin dinero solo viendo tiendas fueron liberadas, cesaron las risas de las brujas que aterraba a los vigilantes en los pasillos, los zombis que hacían pipí en el estacionamiento subterráneo desaparecieron y los baños dejaron de ser lugar de cruising. Igual no entiendo por qué pusieron ese cartel ahí en primer lugar, ¿qué quería Gorrín, que lo compraran? De verdad que los enchufados se joden la vida robando y luego ni saben qué hacer con la plata. De todas formas, yo voy a ir a echar unos rezos y prender un palo santo para terminar de limpiar las vibras, porque un centro comercial tan arrecho no se puede perder y ser solo unos pasillitos de restaurantes”, concluyó Pérez, quien luego reveló que sueña con destruir la maldición de la pirámide morada de la Valle-Coche.