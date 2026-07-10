Delcy revela que Maduro había dejado la orden de robar en los escombros del terremoto justo antes de su captura

La presidenta encargada y única persona con cuenta en Truth Social además de Trump, Delcy Rodríguez, reveló que antes de su captura, Nicolás Maduro, dejó instrucciones claras para que los funcionarios del régimen rescataran dólares, joyas, electrodomésticos y CDs de Somos tú y yo de los escombros en caso de un eventual terremoto.

La revelación ocurrió durante una rueda de prensa con medios internacionales, donde, luego de insultarlos durante 7 horas seguidas, confirmó: “Todo esto es parte del plan de Nicolás Maduro, quien dejó instrucciones muy claras antes de que nuestro compatriota y camarada Donald Trump se lo llevara de vacaciones. Dejó escrito con crayón que teníamos que hacernos amigos de Netanyahu porque él, en el fondo, se sentía judío, y ya hasta tenía programada la operación de extracción de prepucio. Si revisamos bien, en estos dibujitos hechos con grasa de empanada, dejó instrucciones claras de establecer bases militares gringas en Maiquetía, porque ese era el verdadero sueño de Bolívar, según lo descubrió en una visión que tuvo después de cenar chistorra a las 2 de la mañana”, explicó Rodríguez, mientras sentenciaba a los periodistas internacionales a 90 latigazos por atreverse a dirigirle la palabra.