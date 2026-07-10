Dos semanas luego de los terremotos que afectaron gravemente a La Guaira el pasado 24 de junio, Delcy Rodríguez, la dictadora (E) de Venezuela, protagonizó un evento dotando a las Fuerzas Agüevoniadas Nacionales Bolivarianas con cascos y palas para que atiendan lo más pronto posible a los afectados por el deslave de 1999.

Tras obligar a los medios internacionales a ponerle un filtro de belleza coreana en la cara, Delcy declaró: “¿Dónde están ahora los que decían que nuestros funcionarios no hacen nada? Aquí los tengo, equipados con los mejores cascos y palas que encontré por Temu; por eso tardaron dos semanas en llegar. Estos héroes están más que listos para atender en cualquier momento a todos los afectados del deslave de 1999, el terremoto del 67 y los heridos de la guerra de independencia, apenas terminen las 973 sesiones de fotos que tienen programadas para esta semana”, detalló la protegida de Trump, mientras confirmaba la compra de un DeLorean casi nuevo, con algunos detallitos, listo para enviar a los funcionarios al pasado.