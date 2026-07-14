Confunden almacén de Mr. Price con donaciones de ropa descartada

Luego de ver sus vitrinas, un grupo de voluntarios confundió hoy un almacén de la cadena Mr. Price en Caracas y botó todavía más ropa fea en el sitio.

“Después lo llaman a uno malagradecido por no querer aceptar ese coleto H&M o esa camisa de un gato en el espacio mamando una teta, ¡qué descaro!” aseguró uno de los voluntarios presentes que habló bajo la condición del anonimato. La gerencia de Mr. Price no se pronunció al respecto porque están claros de las porquerías que importan, y actuó como que efectivamente ese sí era un depósito de ropa descartada.

Desde El Noticiero Estelar del Chigüire Bipolar te pedimos no donar ropa en mal estado o no apta para los afectados, porque va a terminar en la basura, o peor aún, en una tienda de Mr. Price.