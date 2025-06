Al igual que miles de venezolanos en todo el país, Dani Cardona de 24 años le juró más fidelidad, lealtad y compromiso a su moto Empire, que a su pareja –con quien tiene siete años de relación– porque al final del día la moto le da menos problemas y no le revisa el teléfono.

Intrigados por esta controversial pero totalmente entendible decisión, le pedimos a Cardona que nos explicara un poco más acerca de su razonamiento para elegir dormir junto a su Empire Keeway cada noche antes que con su pareja: “La verdad es que la decisión fue muy sencilla porque esta motico no sólo es hermosa, con unas curvas espectaculares y un tubo de escape divino, sino que sencillamente no me da problemas, no se abre cuentas de Tinder con otro nombre, no me escribe en la madrugada preguntándome ‘¿con quién andas?’, no me revisa el teléfono cuando estoy durmiendo. Lo único que tuve que hacer para sellar nuestro amor incondicional fue entrar en empirekeeway.com e inscribirme en el Team EK, que es para los más fieles con sus motos como yo, donde nos dan descuentos, se organizan rutas grupales para pasear nuestras doncellas de acero y podemos participar en eventos y rifas, sin tener los problemas de una pareja encima. Pero claro, no todo es perfecto, la moto no me dice te amo, ni me abraza de cucharita, ni sabe hacer las caraotas como me gustan, pero mi amorcito tampoco, entonces es más fácil serle fiel a la moto”, explicó Cardona, mientras preparaba una cena romántica bajo la luz de la estación de servicio junto a su amada Empire Keeway.