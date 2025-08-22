Milicianos le hacen frente a EE.UU organizando cola de la pensión táctica

El imperio norteamericano acaba de decretar su final, y es que las filas de la armada estadounidense se enfrentarán contra el arma más poderosa que jamás haya visto la historia universal: La Milicia Bolivariana, un componente letal de la fuerza armada que ya ha preparado una devastadora cola de la pensión táctica para defender al gobierno de Nicolás Maduro.





Ni Oppenheimer fue capaz de crear un artefacto tan destructivo como la sargento en jefe Clarisa Muñoz, comandante del batallón #99999 de la Milicia: “Esos gringuitos de pacotilla no saben lo que les viene, desde tempranito hicimos esta formación de tipo cola para cobrar la pensión y tener fuerzas para defender a mi presidente obeso. Hasta pedimos refuerzos y nos mandaron una cajita de losartán con la que seremos imparables, no va a haber un solo marine que se acerque a esta cola que no sea destruído por nuestra capacidad de hablar guevonadas durante horas debilitando así todo el cuerpo encefálico del enemigo, que además será sorpresivamente golpeado por esta ramita de reglamento la cual lo dejará prácticamente inválido o con una ligera piquiña porque es de una mata de ortiga” concluyó la miliciana antes de ser vilmente emboscada por el sereno.