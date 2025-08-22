Chamo que te debe plata sube historias visitando Canaima, Los Roques y Margarita en una misma semana

Cientos de venezolanos, incluyéndote, se encuentran aliviados porque, a pesar de que Andrés Camacaro les debe dinero a todos, no los ha bloqueado, no ha dejado de contestarles ni mucho menos ha desaparecido. Al contrario, sube historias en Instagram todos los días mostrando sus viajes por Canaima, Los Roques y Margarita, todo en la misma semana.

Logramos obtener las declaraciones de Camacaro gracias a nuestro pasante subpagado, a quien también le debe plata: “Papi, no se preocupen, que yo les voy a pagar apenas tenga la oportunidad. Pero de pana, es que aquí en Roraima casi no hay señal para hacer Zelle. Además, te explico: lo que pasó es que, tú sabes, mami se enfermó el otro día cuando estábamos llegando al Hesperia en Margarita, y justo, justo, me botaron del trabajo la semana pasada por irme a hacer piques de carro en Tokyo sin avisar. De paso, antes de eso, el Lamborghini me estaba fallando y tuve que meterlo al mecánico, y eso también me descuadró lo de la avioneta con 17 prepagos a Los Roques, ¿sí me entiendes? De paso, que no te conté lo del mes pasado, que justamente me robaron el teléfono saliendo de un estacionamiento en Dubai, ¿qué tal? Vainas que sólo me pasan a mí. Pero tranquilo, yo creo que por ahí, en dos semanas, me pagan una platica que me deben y yo te transfiero seguro”, aseguró Camacaro, mientras subía una foto comiendo caviar con chocolate de Dubai bajo la Torre Eiffel.