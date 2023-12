Miles de personas provenientes de la organización no gubernamental (pero pegaditos bien cerca) El Negocio Claro Honrado Unido Financiero Atesorador de Dinero Oscuro (ENCHUFADO) se concentraron en los cielos y calles de Caracas para celebrar la liberación de su miembro honorífico, Alex Saab. El acto empezó con la apertura de más de 150 bodegones, el encendido de la pala de pádel del Ávila, el izamiento de chemises Gucci y una caravana de jets privados sobrevolando por la capital venezolana en honor al empresario colombiano importador de una leche en polvo que también sirve para encamisar paredes.

Mientras disparaba con su pistola de paintball al aire para celebrar, conversamos con Giovanni Pirela, vocero de ENCHUFADO y dueño de un restaurante en las Mercedes donde los platos son mujeres asiáticas: “Aquí hay que celebrar, primero que por fin soltaron a Alex Saab, segundo, porque va a volver el negocio de importar comida con gorgojo. Yo no me uní a la caravana de jets privados porque me dan miedo las alturas, pero creo que todo el mundo tiene derecho a celebrar como quiera. Ahorita el dress code para celebrar es todo el mundo en la calle con sus mocasines Gucci, pongan canciones de Aran One y La Melodía Perfecta que hay que celebrar que nuestro diplomático está libre”, concluyó Pirela mientras lo invitaban a celebrar haciendo piques de submarinos en La Guaira.