Milicia Bolivariana anuncia simulacro de comer tres veces al día

La gloriosa Milicia Bolivariana confirmó que este sábado llevará a cabo un simulacro de comer tres veces al día ante posibles contingencias anémicas en la ciudad de Caracas. La operación incluirá desayuno, sopa y seco, cena, e incluso una cervecita y un chimó celebratorio al final de la gran demostración nacional.

El Sargento Mayor Rolando Ortíz, septuagenario a cargo de la división anti-sebo en plazas y mente maestra detrás del simulacro, ofreció detalles acerca del despliegue nacional: “La Milicia Bolivariana ha demostrado una y otra vez ser fuerte, resiliente y sobretodo bebedores de aguardiente y ante cualquier adversidad, capaz de aguantar sol, lluvia y sobrevivir de la pensión. Sin embargo, tenemos que estar preparados ante escenarios impensables, como abundancia económica, por lo que organizamos este simulacro de comer tres veces al días para que nuestros implacables soldados estén preparados en caso de que el dinero les alcance para comprar la cesta básica y su estómago no entre en shock metabólico por la alta cantidad de nutrientes. Yo sé que es un escenario que suena hasta fantasioso, pero cosas más locas hemos visto después del 3 de enero, como periodistas dando noticias, Maduro firmándole un Bob Esponja a Tekashi 6ix9ine y EE.UU organizando un simulacro aéreo en la ciudad de Caracas”, concluyó Ortíz, mientras le caía a palazos a una pareja de jóvenes criminales que se agarraron las manos en público.