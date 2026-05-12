¿Qué cambiaría en Venezuela si se convierte en el estado 51?

Recientemente, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, dijo a través de su red oficial en Badoo que seriamente estaría considerando comprar el pase de batalla de Fortnite y además convertir a Venezuela en el estado 51 de su país. Por su parte, la representante de EEUU en Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que eso no era una posibilidad, ya que primero tendría que consultarlo con los cubanos, iraníes y rusos, y ellos jamás aceptarían comprometer nuestra soberanía para entregarla a una potencia imperialista.

Por los momentos, la idea parece una locura sacada de una cadena de Whatsapp de una señora cafetalera, sin embargo, nuestro amplio equipo de estadísticos, analistas y licenciados en administración de empresas han presentado este artículo con los supuestos escenarios si Venezuela se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos.

Venezuela finalmente clasificaría a un mundial

Las alcabalas comenzarán a pedir para el Dr. Pepper

No más zelles prestados

Perderemos la soberanía que nos ha permitido disfrutar de varias dictaduras en nuestra historia

Estados Unidos tendrá la mayor tasa de muertes por moto piruetas

Habrá fentanilo más accesible para el pueblo

Ese pana con pasaporte italiano dejará de sentirse superior al resto

No habría impuestos de importación de EE.UU. por lo que una nutella ya no valdrá lo mismo que un apartamento

Otra gente tomaría decisiones por nosotros. Bueno, llevan años haciéndolo