Chavismo asegura que Chávez, Maduro, Cilia, Luisa Ortega, El Pollo Carvajal, Rafael Ramírez y Leito Oficial son colombianos

La presidenta encargada eternamente temporal, Delcy Rodríguez, explicó esta mañana que –al igual que Alex Saab– todas las cosas malas del chavismo son realmente culpa de ciudadanos colombianos que los tenían engañados con documentos falsos, como Chávez, Maduro, Cilia, Luisa Ortega, El Pollo Carvajal, Rafael Ramírez y Leito Oficial.

“Queremos que el pueblo venezolano sepa, entienda y comprenda que nosotros estábamos engañados, hicieron sus propias cédulas venezolanas con cartulina, y honestamente eran indistinguibles de las reales”, explicó Rodríguez ante un grupo de periodistas que excarceló hace 5 minutos. “También descubrimos infiltrados en diferentes ámbitos cuya misión ha sido destruir no sólo el país, sino la reputación de los venezolanos a nivel mundial, como lo son el cucuteño Aran One, el barranquillero Louis BPM y el dúo de caleños conocido como La Melodía Perfecta. Así mismo, tenemos información confirmando que El Helicoide es un holograma colombiano que no existe, Tarek William Saab es adicto a los jeans ‘levanta cola’ colombianos y el sanduchón es una receta 100% colombiana creada para desestabilizar la nación”, concluyó Rodríguez, mientras exigía el fin de las sanciones tatuándose los ojos de Trump como señal de protesta.