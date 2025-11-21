Chama golpea la pared y le grita  a novio que monte las arepas mientras ve el Miss Universo

La noche de ayer se recibieron cientos de denuncias de violencia intrafamiliar durante la transmisión del Miss Universo, entre ellos el de Andreína Olivera, quien golpeó la pared, rompió el televisor y le gritó a su novio que montara las arepas tras enterarse de que Venezuela nuevamente se quedó sin la corona.

Conversamos con Enderson Rojas, novio de la agresora, quien nos ofreció detalles acerca del traumático momento: “Ella normalmente no es así, más bien es muy buena novia. Lo que pasa es que con esto de las competencias de belleza… bueno, como que se convierte en alguien más. Cuando vio que ganó México me cubrí la cara como por reflejo, pero realmente nunca me ha tocado, solo se desquita contra la pared, mi colección de funkos o mi Play 5, que lo terminó rompiendo también. Pero ella me dijo que va a cambiar, que va a comenzar a ir a terapia para lidiar con sus sentimientos, pero tengo 4 años esperando que haga la cita”, explicó Rojas, mientras su novia lo mandaba a limpiar el baño tras enterarse que no habrá temporada de Drag Race Guanare.