Chavista acusa a chavista de querer destruir el país con un método que no sea el chavismo

Para bien o para mal –realmente sólo para mal– en Venezuela sólo existe una ideología correcta, aceptada y permitida: el chavismo. Por este motivo, el chavismo ordenó la detención inmediata del chavista Ramón Castellano Arellano, tras descubrir sus intenciones antichavistas de querer destruir el país con métodos ideológicos diferentes al chavismo.





Enrique Castellano Arellano, líder chavista y hermano del detenido, fue quien ordenó su captura tras enterarse de su falta de chavismo: “Aquí somos todos chavistas o no somos, punto. Este país lo destruyó Chavez con su propio esfuerzo, sudor y lágrimas, y nosotros estamos totalmente comprometidos a preservar su legado chavista. No vamos a andar permitiendo que ningún chavista escuálido destruya la patria de Chávez con corrupción capitalista, economía neoliberal o la clásica ineptitud estatal, ¡eso jamás! Aquí nos robamos todo o no nos robamos nada, ¿me entendieron? Que esto sirva de advertencia para todos esos chavistas que creen que pueden destruir el país haciendo lo que les dé la gana, ¡aquí tenemos identidad bolivariana, y nos vamos a aferrar a ella para destruir el territorio nacional!” afirmó Castellano Arellano, mientras las autoridades lo detenían por ser un menos chavista que otros chavistas al ordenar detener a otro chavista.