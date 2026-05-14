Delcy planea pasar la deuda nacional por Cashea

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció un nuevo plan para saldar la deuda nacional que consiste en pagarla con la app Cashea y luego borrar la cuenta, o en su defecto, usar la cuenta de Cashea de Mario Silva.

Luego de gastar presupuesto nacional en un viaje a Europa en el que tampoco se recuperó el Esequibo, Delcy ofreció declaraciones ante decenas de periodistas: “Bueno, muchachos, tengo un nuevo plan para pagar ese rialero que nos dieron y nos robamos, digo, que se robó Edmundo telepáticamente desde Madrid. Voy a refinanciar los 400 trillones de dólares que debemos por Cashea y otra parte la voy a pagar vendiendo la colección de Kickers de Maduro, ya no los va a necesitar. Con este plan la idea es hacernos los locos y que los chinos, rusos y el primo de Cilia en Kazajistán resuelvan cómo cobrar esos riales, cualquier vaina los bloqueamos del grupo de Telegram y listo”, concluyó Delcy mientras su edecán recogía sus cachetes del suelo para que no se ensucien.