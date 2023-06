Sascha Fitness deposita el bono del amor mayor

La famosa entrenadora, nutricionista y autora de 67 millones de historias en Instagram, Sascha Fitness, sorprendió a sus millones de seguidores alrededor del mundo al anunciar que depositó el bono del amor mayor a todos los señores de la tercera edad que se encontrasen registrados en el sistema patria.

Este hecho sucedió en medio de una ola de caridad por parte de la empresaria que expresó sentirse conmovida con las historias de sus fans, quienes diariamente redactan largos y motivadores mensajes pidiéndole dinero para diferentes propósitos: “Ustedes saben que yo los quiero mucho y siempre que yo pueda ayudar en algo lo haré. Y honestamente lo hago de corazón, a mí no me importa si me piden plata para la universidad y después se lo gastan en tusi, porque por lo menos es algo que no los va a poner a engordar”, expresó Sascha en una de las cientos de historias que publicó en su perfil de Instagram.

Sin embargo, las buenas acciones de Sascha no fueron suficientes para algunos usuarios de la red social, quienes empezaron a exigirle más: “Gracias por el bono, tía Sascha, pero ahora necesito que arregles las calles de acá en Guacara, que están llenas de huecos y basura”, escribió @SandraMRR77fitness. “Tía Sascha, te amo, pero vamos a ver si te pones las pilas y por favor manda a controlar la delincuencia, que ayer me robaron el celular que me regalaste la semana pasada”, comentó @RosalidaGuadalupe1987