Sorprendente: descubren familiar de Cilia Flores que trabaja en el sector privado
Un equipo de expertos del Departamento de Expulsión y Limpieza Ciliaflorística (DELCY), que en últimas semanas ha sacado familiares, amigos y mascotas de la primera dama de altos cargos públicos, hizo un hallazgo que dejó al país completamente boquiabierto: un familiar que trabajaba por su cuenta en el sector privado.
La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien dirige el departamento y administra el grupo de Facebook “Colección de Outfits Horribles de Cilia Flores”, expresó su sorpresa: “Luego de una ardua investigación por parte del CICPC, DGCIM, SEBIN, CONAS y ELGUEBO, logramos encontrar la existencia de un único familia de Cilia Flores que no se encontraba ejerciendo ningún cargo público en un ministerio, embajada o misión inventada exclusivamente para que cobren un sueldo. Se trata de Jorge Andrés Pérez Flores, un primo noveno por parte de su tatarabuela segunda por parte de su tía de agua que es nieta de un descendiente lejano de un ancestro desconocido de la ex-primera dama, con quien comparte 0.0000000001% de ADN. Hasta ahora continúan las investigaciones, pero podemos concluir con certeza que la única razón por la que no estaba en condición de enchufado es porque es el único miembro de su familia al que no conoce”, detalló Rodríguez, mientras destituía al rabipelado de Cilia como Ministro de Salud.