Trump advierte a Maduro que cuenta 3 y lleva 2,00000000000000000001

El presidente de los Estados Unidos y fanático de los abrigos de piel de maracucho, Donald J. Trump, le advirtió a Nicolas Maduro que está contando hasta tres y ya va por “2.00000000000000000001” para que el mandatario se porte bien, de lo contrario “ahora sí de verdad, en serio, de panita”, revocará la licencia de Chevron en Venezuela.

El líder del mundo libre dio a conocer este ultimátum durante la transmisión de su programa semanal “With the Mallet Giving”: “Yo le dije a Maduro, ‘portate bien, deja de enviarnos tus criminales y deja de ser un dictador porque me da celos, o sino te voy a dar pao pao, pero no cualquier pao pao, el pao pao de los Estados Unidos de América, el pao pao más poderoso del mundo’, ¿y qué ha hecho?, portarse mal. Por eso lo dejo aquí muy claro, cuento hasta tres y ya llevo 2.00000000000000000001, 2.00000000000000000002, 2.00000000000000000003, para que te portes bien. Se te está acabando el tiempo, Maduro, voy a revocar la licencia de Chevrón si me haces llegar a tres, en serio, les diré ‘Hey, Chevrón, tienen 100 años para irse de Venezuela’ y se irán, y no volverán, tan sólo 100 años, casi de inmediato, así que portate bien Maduro”.