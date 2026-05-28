Autoridades españolas hallan balancín de PDVSA en casa de Zapatero

Una investigación a cargo del comisario Mortadelo de la policía española halló balancines de PDVSA, restos de tepuy, vías del tren Tinaco-Anaco y documentos de propiedad de el Ávila en la casa de Zapatero, ex mandatario español ligado al régimen chavista.

Según el sumario judicial, los agentes Mortadelo y Filemón ingresaron a la residencia oficial del ex líder de PSOE y de una banda de ska en Madrid y se llevaron, entre tantas cosas, un balancín de PDVSA que desapareció de la Faja Petrolífera del Orinoco hace más de 8 años, junto con unas bragas de PDVSA y un extintor que corresponde a la refinería El Palito.

La justicia de España mantiene abierta la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como líder de una red de tráfico de influencias de una banda llamada “El Tren de los traficantes de influencias para beneficio del chavismo”, un nombre discreto que los mantuvo en el anonimato durante años. Sin embargo, ya Zapatero enfrenta varios cargos que lo señalan como uno de los responsables de que en Venezuela El Palito siga parado.