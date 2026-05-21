Autoridades españolas imputan a sujeto con cara de villano y acciones de villano por ser un villano

La Audiencia Nacional de España imputó esta semana a José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente y portador de la mayor cara de villano en la historia de la humanidad, con cargos por presuntos delitos villanísticos que, efectivamente, sólo podrían ser perpetrados por un verdadero villano.

José Luis Carpintero, titular del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, emitió un comunicado explicando el razonamiento detrás de la imputación: “Venga, ¿ustedes le han visto la cara a este tipo? ¡Obviamente es un villano, joder! Lo único sorprendente aquí es que en España llevamos 20 años discutiendo si los moros esto y panchitos aquello mientras zapatero cometía sus crímenes de villano sin que nadie se diera cuenta. Venga, que estoy seguro que esa sonrisita malvada con las cejas malignas es la misma cara que tenía Judas Iscariote cuando vendió a Jesucristo por 30 bolívares”, concluyó Carpintero, mientras las autoridades detenían a Mr. Bean por error.