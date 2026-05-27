8 hallazgos de la policía en la casa de Zapatero:

Luego de encontrar una caja fuerte con collares de diamantes, relojes de oro y sobres de efectivo marcados con “platica que me robé en Venezuela” en el despacho del expresidente de España y presidente del Club de Fans de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía Nacional tomó la decisión de hacer una búsqueda exhaustiva en su domicilio.

Los hallazgos fueron tan abundantes como impactantes, por lo que decidimos juntas a nuestro prestigioso equipo de redacción para resumirlos aquí: