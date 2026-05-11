Conoce el itinerario de Delcy en Europ
Delcy Eloina, dictadora (e) de Venezuela y nuevo miembro de las Cheetah Girls, se encuentra actualmente en un tour por Europa con el objetivo de dejar el nombre de Venezuela en bajo. Pero no es algo sencillo, por lo que su equipo de enchufados ha preparado un itinerario hecho a medida para dar de qué hablar en el grupo de WhatsApp de la oposición.
Así que desde las oficinas de El Chiguire Bipolar en Macedonia del Norte hemos hackeado la Canaimita presidencial para traer a tu celular los planes vacacionales de Delcy.