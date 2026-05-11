Delcy Eloina, dictadora (e) de Venezuela y nuevo miembro de las Cheetah Girls, se encuentra actualmente en un tour por Europa con el objetivo de dejar el nombre de Venezuela en bajo. Pero no es algo sencillo, por lo que su equipo de enchufados ha preparado un itinerario hecho a medida para dar de qué hablar en el grupo de WhatsApp de la oposición.

Así que desde las oficinas de El Chiguire Bipolar en Macedonia del Norte hemos hackeado la Canaimita presidencial para traer a tu celular los planes vacacionales de Delcy.

Recorrer los mejores Zara de Europa



Defender el Esequibo en La Haya con unas diapositivas de Encarta 2002



Preguntar por qué todos es más barato que en Caracas



Comprar de souvenir para Pedro Carreño una prepago del distrito rojo de Amsterdam



Cargar el teléfono de una pana de Maracaibo



Conocer la Torre Eiffel de Londres por recomendación de Nicolasito



Jugarse el dinero del petróleo en la lotería española



Visitar el Arco del Triunfo y grabar el nombre de Chávez con un cincel al lado del de Miranda



Hablar mal de María Corina en 78 idiomas