Nicolás Maduro, principal figura del chavismo y dueño de la colección de brainrots italianos más grande de Roblox, confirmó que lastimosamente el país no tiene la capacidad económica para subirle el sueldo a los maestros porque el presupuesto nacional ya está comprometido para celebrar su cumpleaños en el Estadio Monumental de Caracas.

“Vamos a meter más gente que Karol G, que el festival Old School y hasta más que Bad Bunny si no le diera asco pisar Venezuela”, afirmó el mandatario durante el anuncio oficial en uno de sus 94 programas de televisión. “Por esa razón, lamentablemente no podemos ofrecerle ningún tipo de aumento, aguinaldo o decencia humana a los maestros ¿verdac? Ustedes entienden que traer a Maelo Ruiz, el imitador de Maelo Ruiz y Maelo Ruiz sobre hielo no es para nada barato y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano porque es mi cumpleaños, ¿ah?. Pero no se preocupen, que no los voy a dejar desamparados, el próximo bono de guerra económica de 5 bolívares incluirá un descuento del 10% para todos los maestros, maestras e indigentes del país que compren 10 o más entradas”, concluyó Maduro, mientras estrenaba su nuevo Megazord de cumpleaños.