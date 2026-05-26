Revelan que Zapatero le cambio a Maduro un espejito por una mina de oro privada

La policía nacional española, en conjunto con la fiscalía española y la junta directiva del Real Madrid ordenaron la incautación de bienes del ex jefe de gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, por hechos de corrupción, revelando así muchos secretos del régimen venezolano como que en el 2013 le cambió una mina de oro a Nicolás Maduro por un espejito que compró en el mercado del Rastro.

En un audio filtrado por personal de Miraflores se puede escuchar a Nicolás Maduro conversando con CIlia Flores: “Mira lo que coroné, Cilita, ¿ah?, un especjito (sic). Especjito especjito, ¿quién es el dictador más bonito?, yo que te compré con una mina de oro que no era mía, pero no importa porque jamás me va a pasar nada a mi ni a Zapatero, somos demasiado arrechos, deberíamos hacer un podcast y todo. Este espejo es lo mejor que me ha pasado desde Mario Kart 4, porque nadie más en el gabinete de ministros tiene algo así de arrecho, además, Zapa me dijo que tiene poderes mágicos porque puedo ir desnudo por Miraflores y el espejo me hace invisible”, concluía Maduro antes de desnudarse y que los gritos de los presentes saturaran el audio.