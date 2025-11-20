Chama sufre colapso nervioso tras darse cuenta que le dio un mordisco a su tostada con aguacate sin haberla subido a las historias

En medio de la cafetería Avocado Toast Bistró & Beauty grill en Altamira, Caracas, ocurrió un hecho lamentable. La joven Stefhamni Dávila se desmayó por el estrés que le produjo haber probado su tostada dubai con aguacate trufado labubu sin antes subir una foto de la misma a redes sociales.

El jefe de bomberos, el capitán Bob Borges, acudió de inmediato al lugar de los hechos para robar cámara mientras sus subordinados atendían a Stefhamni: “Por suerte la situación no pasó a mayores y pudimos reconstruir la tostada con IA para subirla a sus redes sociales, pero por poco y la perdemos. La joven casi sale de su casa sin tomar una foto de la comida, hacer un video blog o twittear al respecto, lo cuál sería una vergüenza para toda sus familiares, amigos y seguidores que ansían 24/7 saber qué hace ella con su vida. Por prevención hemos instalado una cabina fotográfica en cada restaurante y cafetería con nombre en inglés en el país, garantizando así la calidad de todos los instagrams a lo largo y ancho del territorio nacional” concluyó el jefe de bomberos antes de recibir 15 espadas de Bolívar por su excelsa labor.