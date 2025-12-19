Comunista extranjero defiende la revolución desde la comodidad de no saber qué es una tasa BCV

El comunista español, Arnulfo Mogollón, continúa su ferviente defensa al p̶u̶e̶b̶l̶o̶ petróleo venezolano —que financia su partido— y opinando sobre por qué la revolución bolivariana es la mejor para los venezolanos —mientras ignora la opinión de los venezolanos—, todo desde la comodidad del piso de sus padres en Madrid donde desconoce qué es una “tasa BCV”.



Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba haciendo amarres gitanos en Madrid para tomar las declaraciones de Mogollón, quien aclaró: “Venga tío, ¿qué van a saber los venezolanos sobre lo que es bueno para Venezuela? Ya quisiera yo poder vivir en la revolución bolivariana en vez de este infierno capitalista donde tengo todos los servicios básicos, comida de calidad y un techo que no es de zinc. Lo que pasa es que ahorita no tengo el dinero para mudarme por culpa de este sistema opresor que me quiere obligar a trabajar. En fin, ¿acaso los venezolanos no saben que Estados Unidos se quiere quedar con todo el petróleo venezolano que envían a Cuba, Rusia, China, Irán y Mordor? Joder, que te lo explico de manera simple: Estados Unidos malo, revolución buena, ¿ya? Así de sencillo, porque el mundo no tiene más capas ni complejidades”, explicó Mogollón, mientras sus padres le pedían por trigésimo tercera vez en el día que se consiguiera un trabajo.