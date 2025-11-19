Una favorable alianza nació esta mañana entre la funeraria Divina Pastora de la Chinita del Valle de Coromoto y la Asociación Nacional de Motopiruetas (ASN), luego de que ambas partes firmaron un convenio de mutuo beneficio que le permitirá a los motorizados acceder a servicios fúnebres, embalsamientos y ataúdes personalizados con un descuento especial.

Conversamos con el presidente de la ASN, Johnny “El Bacalao” Hernandez, quien llegó al cargo tras ser el único motopiruetista en los últimos dos años que no ha fallecido: “De verdad así hablando claro, estamos muy orgullosos de este convenio con la funeraria, quienes aceptaron con mucho gusto otorgarnos descuentos del 20% en todos sus servicios siempre y cuando mantengamos un flujo continuo de clientes, lo cual está completamente asegurado en este estilo de vida. A la final, vivimos por la moto y morimos por la pirueta, es parte de nuestra esencia, y poder pasar al más allá reconstruidos por los talentosos técnicos funerarios, en ataúdes pintados de Ghost Rider, Akira o Piolín va a ser un completo honor”, confirmó Hernandez, mientras se enteraba que 47 compañeros de la asociación tuvieron accidentes mientras declaraba.