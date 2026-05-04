Toyoteros protestan por su derecho a poner música de mierda en la playa

Esta mañana, la Plataforma Integrada de Propietarios Insoportables de Camionetas e Innovación Toyotera con Obsesión Sonora (PIPICITOS) destruyó al menos 8 ecosistemas rustiqueando en Playa Conomita durante su acto de protesta, donde exigieron a las autoridades respetar su derecho a poner música de mierda a todo volumen en la playa.

Alberto “Albertico” Montero, presidente de la plataforma y dueño de una Machito del 92 por la que pagó $98.000, explicó las molestias del grupo: “Ahora la gente falta de respeto quiere venir con sus abusos a imponer ‘tranquilidad’, ‘civismo’ y ‘respetar las leyes’ por la fuerza. ¿Que vaina es esa chamo? Las playas son PÚBLICAS y por eso todos van a disfrutar de nuestras playlist de reggaeton, techno y merenguetón desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana, porque la camionetica sí necesita descansar un rato. Al que no le gusta que le revienten los timpanos, que se vaya para Chile, nosotros vamos a seguir aquí protestando y exigiendo nuestro derecho a hacer lo que nos dé la gana sin importarnos las tortugas, los corales o los autistas”, concluyó Montero, mientras le daba cerveza a una tortuga en la playa.