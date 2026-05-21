Facultad de odontología lanza curso de latonería y pintura para montar carillas

En vista de la alta demanda por parte de influencers, prepagos y futbolistas, la Facultad de Odontología de la Universidad Santa María (USM) en colaboración con el Taller Auto Cars Motors y Autopartes lanzó un curso de latonería y pintura para montar carillas.

Enviamos a la facultad a nuestro pasante subpagado, quien por primera vez visitaba unas instalaciones del sector de la salud, a conversar con la estudiante de último semestre de odontología, Michelle Goncalves: “Era necesario adaptarse, ¿sabes? O sea, es raro para nosotras que sean mecánicos los que nos den clase, pero ellos también se están acostumbrando, ¿sabes? Ahorita solo nos sadiquean dos o tres veces por clase. No es cool, ¿sabes? Pero te lo aguantas cuando ves que puedes aprender un montón de ellos. Las carillas son el futuro, mucha gente dice que son de prepago, pero no es así, par de mis compañeras tienen, ¿sabes?”, declaró la bachiller mientras nuestro pasante se tomaba una foto para demostrar que habló con una mujer.