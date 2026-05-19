Chavista molesto porque ahora el chavismo lo trata como opositor

El único gafo de su consejo comunal que no robó plata y chavista empedernido, Wilberto Rojas, está atravesando fuertes dudas en su fe revolucionaria. Esto tras darse cuenta que el chavismo actual a cargo de Delcy Rodríguez, lo ignora, discrimina e incluso lo amenaza con cárcel si se atreve a opinar diferente, tal cual como si fuera un opositor.

“Pareciera que la revolución fue sólo una excusa para llegar al poder”, reflexionó Rojas, conectando más de dos neuronas por primera vez en sus 55 años de vida. “Ahora los ves de amiguitos de Donald Trump, produciendo petróleo, buscando inversión extranjera, extraditando a nuestros corruptos. ¿Dónde quedaron los valores tradicionales de la revolución bolivariana? Extraño echar cuento en la cola del pollo, cobrar una platica por ir a marchar y de paso golpear opositores los domingos. Por lo menos aún nos quitan la luz para descansar de tanta tecnología, ¡el colmo sería que arreglen eso también! Ahora si uno medio dice algo ya lo están amenazando con meterlo preso, ¡como si uno fuera un opositor cualquiera! De verdad pareciera que no les importara el legado de Chávez y sólo estuvieran ahí para robar… Pero yo no creo que ellos sean capaces de eso. Ese es Donald Trump que les está controlando el cerebro con un rayo láser de control judío-mental”, afirmó Rojas, mientras le pedía plata a sus familiares fuera del país para comprar una botella de ron.